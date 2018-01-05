Праздничная программа для всей семьи пройдет 6 января с 15:00 до 19:30 на площадку около МАУ ДКИТ (со стороны ул. Фрунзе). Как рассказали в администрации, участников мероприятия ждут интересные интерактивные программы:

- «Ратное поле»: потешные бои на мягком оружии в стилистике богатырских и казачьих забав и развлечений, «Лазертаг тир»: стрельба по мишени из лазерного макета автомата АКСУ, «Сувенирная лавка»: мастер-классы, выставка-продажа сувениров и ремесленных изделий, «Полевая кухня»: «Солдатская каша», шашлык, выпечка, горячие напитки.

- «Фотозона»: у гостей праздника будет возможность сфотографироваться с персонажами «Ставропольской богатырской заставы», «Вежливым человеком», ласковыми собаками хаски; предусмотрены интерактивные площадки с участием ростовых кукол.

- «Спортивные игры и забавы»: мини-футбол на снегу; спортивные

эстафеты; велофристайл (фигурное преодоление дистанции); хоккей с шайбой, хоккей с мячом (на ботинках); лыжные эстафеты; площадка ГТО; перетягивание каната; «Веселые старты»; «Зарядка с чемпионом», показательные выступления воспитанников муниципальных спортивных школ, ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества.

Также 6 января состоится праздничная концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов города: лауреата Международных и Всероссийских фестивалей – Народного ансамбля песни и танца «Жигули», Народного ансамбля казачьей песни «Ставр», Народного литературного театра им. А. С. Пушкина, Народного хора русской песни, студии вокального мастерства «Флавия». Самые маленькие гости смогут увидеть представление «В гостях у сказки».

Завершится гуляние праздничной дискотекой.