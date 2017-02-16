Его организует культурно – досуговый центр «Буревестник» (ул. Карла Маркса, 27). В среду, 22 февраля, там состоится концертная программа «Служу тебе, Отчизна!». Ждут всех желающих, вход свободный.
Свои выступления подготовили воспитанники студии эстетического развития «Крылья» и «Крылья плюс», фольклорный ансамбль «Былица», танцевальная студия «Кредо», народный украинский хор «Днипро», народный ансамбль еврейской песни «Менора», народный ансамбль песни и танца «Жигули».
Начало в 19-00. Контактные телефоны: 93-01-66, 89272148663.
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