Его организует культурно – досуговый центр «Буревестник» (ул. Карла Маркса, 27). В среду, 22 февраля, там состоится концертная программа «Служу тебе, Отчизна!». Ждут всех желающих, вход свободный.

Свои выступления подготовили воспитанники студии эстетического развития «Крылья» и «Крылья плюс», фольклорный ансамбль «Былица», танцевальная студия «Кредо», народный украинский хор «Днипро», народный ансамбль еврейской песни «Менора», народный ансамбль песни и танца «Жигули».

Начало в 19-00. Контактные телефоны: 93-01-66, 89272148663.