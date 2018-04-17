Акцию организует группа компаний «ЭкоВоз». Всех желающих ждут в 11 утра воскресенья у памятного знака «Лес памяти». Для того, чтобы добраться до места, можно будет воспользоваться бесплатными автобусами, которые отправляют из 9 точек Автозаводского района. Если у вас вдруг есть мечи Колесова – берите, они могут пригодиться.
Автобус № 1
10:30 - ТРЦ «Вега»
Автобус № 2
10:00 - 14А квартал, кафе «Дрова»
10:10 - 16 квартал, ООТ «Карусель»
10:20 - 12 квартал, ТЦ «Новинка»
10:30 - 13 квартал, ООТ «Макдональдс»
Автобус № 3
10:00 - 12 квартал, «Хозблок»
10:15 - 10 квартал, ООТ «Стоматология»
Автобус № 4
10:00 - 12 квартал, ул. Ворошилова, магазин «Колос»
10:15 - 10 квартал, ул. Дзержинского, ООТ «Лесопитомник»
10:30 – 4 квартал, пр-т Ст. Разина, ООТ «Поликлиника»
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