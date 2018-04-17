Акцию организует группа компаний «ЭкоВоз». Всех желающих ждут в 11 утра воскресенья у памятного знака «Лес памяти». Для того, чтобы добраться до места, можно будет воспользоваться бесплатными автобусами, которые отправляют из 9 точек Автозаводского района. Если у вас вдруг есть мечи Колесова – берите, они могут пригодиться.

Автобус № 1

10:30 - ТРЦ «Вега»

Автобус № 2

10:00 - 14А квартал, кафе «Дрова»

10:10 - 16 квартал, ООТ «Карусель»

10:20 - 12 квартал, ТЦ «Новинка»

10:30 - 13 квартал, ООТ «Макдональдс»

Автобус № 3

10:00 - 12 квартал, «Хозблок»

10:15 - 10 квартал, ООТ «Стоматология»

Автобус № 4

10:00 - 12 квартал, ул. Ворошилова, магазин «Колос»

10:15 - 10 квартал, ул. Дзержинского, ООТ «Лесопитомник»

10:30 – 4 квартал, пр-т Ст. Разина, ООТ «Поликлиника»