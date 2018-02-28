Он состоится в воскресенье, 4 марта, в рамках программы сотрудничества с Международным Институтом Конфуция. Всех, кто желает познакомиться с основами одного из самых сложных и востребованных языков мира, ждут в Институте Восточной Культуры в 15:00.

Адрес - ул. 70 лет Октября, 60 (вход с левого торца). Запись по тел.: +7 (903) 333-75-63. Количество мест ограничено.