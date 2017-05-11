Его совершенно бесплатно для всех желающих проведет Институт Восточной Культуры в рамках программы сотрудничества с Международным Институтом Конфуция. Китайский является одним из самых востребованных языков в мире. Урок состоится завтра, 12 мая, начало в 18:30.
Адрес: ул. 70 лет Октября, 60 (вход с левого торца, Академия ВЭГУ, 2 этаж, 9 кабинет).
Тел. +7 (903) 333-75-63.
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