Его совершенно бесплатно для всех желающих проведет Институт Восточной Культуры в рамках программы сотрудничества с Международным Институтом Конфуция. Китайский является одним из самых востребованных языков в мире. Урок состоится завтра, 12 мая, начало в 18:30.

Адрес: ул. 70 лет Октября, 60 (вход с левого торца, Академия ВЭГУ, 2 этаж, 9 кабинет).

Тел. +7 (903) 333-75-63.