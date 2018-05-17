Спортивный клуб "Мега-Лада" информирует, что на стыке весны и лета на СТК им.Степанова пройдут три яркие гонки. Так, 22 мая здесь состоится 1 этап Кубка России среди пар.

Затем 30 мая «Мега-Лада» примет «Восток» в рамках командного чемпионата страны и на 7 июня запланирован полуфинал личного чемпионата России. Начало заездов в 19-00, билеты уже в продаже.

Фото: Мега-Лада