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17 мая 2018
08:46:50

Сборная России сыграет сегодня с командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Матч пройдет в Копенгагене на «Роял-Арене», начало — 17:15 мск. Обе команды потерпели на нынешнем турнире по два поражения, хотя и остаются одними из фаворитов.

Последние встречи России и Канады складываются не лучшим образом для наших игроков — год назад команда под руководством Олега Знарка проиграла в полуфинале со счетом 2:4, а в 2015-м и вовсе была разгромлена в финале в Праге (1:6).

Предыдущая победа сборной России над канадцами датирована 2011 годом




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