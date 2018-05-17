Матч пройдет в Копенгагене на «Роял-Арене», начало — 17:15 мск. Обе команды потерпели на нынешнем турнире по два поражения, хотя и остаются одними из фаворитов.
Последние встречи России и Канады складываются не лучшим образом для наших игроков — год назад команда под руководством Олега Знарка проиграла в полуфинале со счетом 2:4, а в 2015-м и вовсе была разгромлена в финале в Праге (1:6).
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