Они организованы в рамках международной акции «Тотальный диктант». Возраст участников не имеет значения – образовательный проект призван привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма.
В этом году «Тотальный диктант» состоится 14 апреля на четырех площадках города, и у всех потенциальных участников есть возможность подготовиться к нему. Образовательные курсы проходят по пятницам (кроме 23 февраля и 9 марта), начало в 17.30.
В Центральном районе вас ждут в главном корпусе ТГУ на ул. Белорусская, 16В, в Автозаводском - в Поволжском Православном институте на ул. Юбилейная, 4а. При себе необходимо иметь удостоверение личности, блокнот и ручку.
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