слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
14 февраля 2018
08:57:16

Тольяттинцев приглашают на образовательные курсы «Русский по пятницам»

Они организованы в рамках международной акции «Тотальный диктант». Возраст участников не имеет значения – образовательный проект призван привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма.

В этом году «Тотальный диктант» состоится 14 апреля на четырех площадках города, и у всех потенциальных участников есть возможность подготовиться к нему. Образовательные курсы проходят по пятницам (кроме 23 февраля и 9 марта), начало в 17.30.

В Центральном районе вас ждут в главном корпусе ТГУ на ул.  Белорусская,  16В, в Автозаводском - в Поволжском Православном институте на ул. Юбилейная, 4а.  При себе необходимо иметь удостоверение личности, блокнот и ручку.




Последние новости Тольятти

14 февраля
13:46
Программа материнского капитала получила ряд новых возможностей

Размер его в 2018 году составляет 453 тысячи рублей

14 февраля
13:40
Школьникам и студентам Крыма запретили отмечать День святого Валентина

Никаких поздравительных открыток-валентинок, ни признаний в любви в стенах школ и вузов

14 февраля
12:29
В России перенесли премьеру третьих «Мстителей»

Блокбастер студии Marvel выйдет на экраны страны 11, а не 3 мая

14 февраля
11:26
У жителя губернии за долги отобрали «Volkswagen»

Арест на дорогую иномарку наложили судебные приставы

14 февраля
11:14
В Тольятти пройдет акция «ЕГЭ для родителей»

Она состоится  20 февраля в лицее №57 на бульваре Луначарского, 19

14 февраля
10:50
В Тольятти решили открыть центр судебно-медицинской экспертизы

В Самарской области подписано концессионное соглашение...

14 февраля
10:20
Сретенские морозы пойдут на убыль в Тольятти к выходным

Их особенность в том, что ночью зима морозит, а днем — встречается с весной


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+