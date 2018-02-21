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21 февраля 2018
09:35:24

Тольяттинцев приглашают на «Мужские Игры-2018»

Они пройдут в честь празднования Дня Защитника Отечества в Парковом комплексе истории техники имени Сахарова.

Посетителей музея ждут конкурсы и состязания, призы и подарки, а также показательные выступления бойцов армейского спецназа. На празднике можно будет проверить меткость в тире лазертаг, увидеть уникальные экспонаты военной техники и, разумеется, отведать настоящей солдатской каши.

Также в программе забавы «Ставропольской богатырской заставы»: фехтование на протектированном оружии, стрельба из лука, метание топорцов и сулиц, бои на мешках и плюхах, зимний картинг на гоночной трассе Парка и танковый биатлон на моделях танков Второй Мировой войны от «Танкового боя в Тольятти».

В дополнение к развлекательной программе будет организовано катание по снегу на БМП-2 и ГТМУ. Праздник состоится 23 февраля, начало в 12:00.

Фото tgl.ru




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