Филипп Субботин выйдет на сцену городской филармонии 22 января. Он - лауреат международных конкурсов, художественный руководитель музыкальных фестивалей в России и за рубежом. Его сольные концерты в марте и апреле прошлого года в городах страны неизменно заканчивались овациями. Тольяттинская программа пианиста включает в себя произведения композиторов 18-20 веков.
Кроме того, это выступление - одна из последних счастливых возможностей услышать музыканта, играющего на отремонтированном рояле «Стейнвей». После реставрации он зазвучал по-новому – насыщенно и звонко, как целый оркестр. Концерт пройдет в ближайшее воскресенье, начало в 18-00.
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