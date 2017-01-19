Филипп Субботин выйдет на сцену городской филармонии 22 января. Он - лауреат международных конкурсов, художественный руководитель музыкальных фестивалей в России и за рубежом. Его сольные концерты в марте и апреле прошлого года в городах страны неизменно заканчивались овациями. Тольяттинская программа пианиста включает в себя произведения композиторов 18-20 веков.

Кроме того, это выступление - одна из последних счастливых возможностей услышать музыканта, играющего на отремонтированном рояле «Стейнвей». После реставрации он зазвучал по-новому – насыщенно и звонко, как целый оркестр. Концерт пройдет в ближайшее воскресенье, начало в 18-00.