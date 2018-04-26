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26 апреля 2018
11:47:17

Тольяттинцев приглашают на княжеский турнир

Он пройдет 30 апреля и 1 мая на территории Паркового комплекса истории техники им. Сахарова. Организаторов Фестиваля исторических европейских боевых искусств стала школа фехтования «Canto Spada» на базе клуба «Княжичи» Тольяттинского государственного университета.

 Турнир по артистическому фехтованию, мастер-классы по различным видам оружия эпохи Возрождения, концерт тольяттинских фолк- и рок-групп – это всего лишь часть насыщенной программы фестиваля.

Также во все дни Княжеского турнира будут работать исторические площадки, на которых все желающие смогут научиться искусству стрельбы из лука и арбалета, бою на пиках, мечах и рапирах.

Фото: ТГУ




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