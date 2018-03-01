Отдел современного искусства художественного музея проведет ее в субботу, 3 марта. «Весенний бум» –это городское событие, которое делает разнообразным досуг горожан и знакомит их с местными производителями hand-made продукции.
Вы сможете приобрести керамику, украшения, игрушки, торты, мёд, полезные вкусности и многое другое. Кроме того, возможность показать свои таланты представится дизайнерам, музыкантам, декораторам. Гостей ждут презентации и мастер-классы, - мастерские для детей и взрослых, выставка живописи, графики и фотографии.
Ярмарка «Весенний бум» ждет гостей 3 марта с 13-00 по адресу Свердлова, 3. Вход свободный.
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