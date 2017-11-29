Ее готовит отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея. Календарь безжалостно приближает нас к окончанию года, значит самое время запасаться подарками. На ярмарке вам предложат молодые тольяттинские бренды: лавки handmade и рестораны с домашней едой. Вы сможете приобрести керамику, украшения, игрушки, торты, мед и многое другое.

Также гостей мероприятия ждут экскурсия по фотовыставке «Viva l’Italia. Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони» и розыгрыш мешка подарков, будут работать - специальные фотозоны и объекты. Ярмарка «Зимний бум» будет работать 9 декабря с 13 до 18 часов по адресу Свердлова, 3. Вход свободный.