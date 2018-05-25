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25 мая 2018
11:25:17

Тольяттинцев приглашают на ярмарку «Майский бум»

Она открывается завтра в отделе современного искусства тольяттинского художественного музея.  Для вас будут работать handmade лавки, которые предложат керамику, украшения, игрушки и много всего интересного, а также рестораны, которые готовят домашние торты, мёд и полезные вкусности.

Кроме того, для детей и взрослых будут организованы творческие мастерские и мастер-классы, фото-зона и живая музыка. Ярмарка ждет вас по адресу ул.Свердлова, 3,  с 13 до 18 часов. Вход свободный.

Фото: ТХМ




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