Она открывается завтра в отделе современного искусства тольяттинского художественного музея. Для вас будут работать handmade лавки, которые предложат керамику, украшения, игрушки и много всего интересного, а также рестораны, которые готовят домашние торты, мёд и полезные вкусности.
Кроме того, для детей и взрослых будут организованы творческие мастерские и мастер-классы, фото-зона и живая музыка. Ярмарка ждет вас по адресу ул.Свердлова, 3, с 13 до 18 часов. Вход свободный.
Фото: ТХМ
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