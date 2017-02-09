Так клуб экскурсоводов отметит профессиональный праздник, дата которого — 21 февраля. Бесплатные пешеходные экскурсии пройдут во всех районах города в субботу, 25 февраля. Старт — в 12:00. Где и с кем пройтись при желании, решать вам — выбор есть, причём хороший, — уверяет tltplus.info
«Знаковые места Центрального района». Сбор у ДК «Тольятти» им. Н.В. Абрамова, на Центральной площади. Маршрут пройдёт по городскому парку Центрального района, по улице Победы — к Филармонии, далее по Молодёжному бульвару к Вечному огню на площади Свободы. Экскурсовод — Геннадий Киреев .
«Соцгород и его окрестности». Начало — театр «Колесо», завершение – Городской музейный комплекс «Наследие» (входной билет — скидка 70% руб.). Экскурсовод — Надежда Бикулова.
«Старый Ставрополь». Частный сектор в Центральном районе. Начало от кинотеатра «Буревестник», далее по улицам Горького – Советская — Лесная — Комсомольская — Ступиной к музею «Наследие». Экскурсовод — Вера Половкова.
«Юбилейная прогулка». К 50-летию АВТОВАЗа. Маршрут начнётся в Новом городе на перекрёстке улиц Свердлова — Революционная и окончится в парке Победы. Экскурсовод — Марина Бухтоярова.
«Спортивные сооружения Тольятти, прогулка по Приморском бульвару». Автозаводский район (Приморский, 49): «Олимп». Стадион «Торпедо», дворец спорта «Волгарь». Сбор на крыльце гандбольного клуба Универсального спортивного комплекса «Олимп». Экскурсовод — Елена Белобородова.
«Ставрополь – Тольятти – Центральный район». Сбор у Вечного огня на площади Свободы. Оттуда — по улице Карла Маркса через Горсад на Центральную площадь, можно посетить Краеведческий музей (скидка с 200 руб. до 50!). Экскурсовод — Елена Славина .
«Масленичная неделя в Тольятти». Сбор у Спасо-Преображенского собора (со стороны Юбилейной). Прогулка к храму Петра и Февронии и по парку, кормление птиц (корм взять с собой). Экскурсовод — Галина Жукова.
«От Кунеевки до Тольятти». Комсомольский район. Сбор у здания Речного вокзала, далее — по улице Коммунистическая, в Парк Культуры и Отдыха Комсомольского района и к Свято-Тихоновскому храму. Экскурсоводы — Светлана Платошкина и Ольга Корнаухова.
Организаторы советуют участникам одеться теплее. несмотря на то, что заявленная продолжительность прогулки 1,5 часа, она может затянуться – всё будет зависеть от интереса и вопросов участников.
Деньги с собой всё-таки стоит взять — они понадобятся при посещении музеев и других организаций. Содержание экскурсий маркируется как 6+, но родителям следует адекватно оценить, стоит ли брать ребёнка на прогулку.
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