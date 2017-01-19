слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
19 января 2017
12:37:54

Тольяттинцы смогут увидеть баловство в одном действии

Спектакль "Белкины сказки" —  самый понятный на свете абсурд. Это истории о дружбе Муравья и Белки из сборника «Не все умеют падать» голландского сказочника ТоонаТеллегена. Сказки для тех, кто помнит, что такое сказки. И для тех, кто уже забыл.Сказки для детей, которым никуда не деться от взрослых. А может для взрослых, которым никуда не деться от детства.

Спектакль покажут 21 января в арт-клубе «Кирпич» по адресу: ул. Маршала Жукова, 3-Б.  Начало в 18-00. Количество мест ограничено. Действует предпродажа билетов, обращайтесь по телефонам: 8-917-96-05-500 и 8-987-45-34-737.




Последние новости Тольятти

19 января
14:33
В тольяттинском подъезде вынули из петли девушку, не захотевшую жить

Это случилось в среду, 18 января, в десятом часу утра

19 января
14:28
На трассе М-5 под Сызранью сгорела грузовая Газель

ЧП произошло сегодня около часа дня на 885 километре федеральной дороги (фото)

19 января
13:46
Зенит-Арена - "черная дыра" для российских денег

Для адаптации футбольного стадиона  к требованиям ФИФА требуется полтора-два миллиарда рублей

19 января
13:31
В Крещенских купаниях в России уже поучаствовали более миллиона восьмисот тысяч человек

Служители церкви не устают повторять, что такой церковной традиции – окунаться в прорубь - нет.

19 января
13:23
Тольяттинский госуниверситет снова приглашает всех на Татьянин день

Этот праздник в вузе любят и отмечают каждый год

19 января
13:18
Жительница губернии погибла сегодня под колесами иномарки

Она ересекала проезжую часть в неположенном месте

19 января
12:55
За дебош общественном транспорте можно будет попасть за решетку на несколько лет

Речь идет не только об автобусах и троллейбусах, но также о самолетах и поездах.

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+