Спектакль "Белкины сказки" — самый понятный на свете абсурд. Это истории о дружбе Муравья и Белки из сборника «Не все умеют падать» голландского сказочника ТоонаТеллегена. Сказки для тех, кто помнит, что такое сказки. И для тех, кто уже забыл.Сказки для детей, которым никуда не деться от взрослых. А может для взрослых, которым никуда не деться от детства.

Спектакль покажут 21 января в арт-клубе «Кирпич» по адресу: ул. Маршала Жукова, 3-Б. Начало в 18-00. Количество мест ограничено. Действует предпродажа билетов, обращайтесь по телефонам: 8-917-96-05-500 и 8-987-45-34-737.