Как рассказали в администрации, ее проведет в городе "Самарский областной центр медицинской профилактики". Все пришедшие смогут получить консультации специалистов, посмотреть видеоролики о симптомах сахарного диабета, методах лечения и профилактических мерах.

Также желающие смогут пройти скрининговое обследование и принять участие в мастер-классе по здоровому питанию. Вас ждут завтра к 10 утра на проспекте Степана Разина, 8.