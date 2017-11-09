Как рассказали в администрации, ее проведет в городе "Самарский областной центр медицинской профилактики". Все пришедшие смогут получить консультации специалистов, посмотреть видеоролики о симптомах сахарного диабета, методах лечения и профилактических мерах.
Также желающие смогут пройти скрининговое обследование и принять участие в мастер-классе по здоровому питанию. Вас ждут завтра к 10 утра на проспекте Степана Разина, 8.
Это произошло впервые за 10 лет, сообщили в пресс-службе ТГУ
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Гражданин Казахстана, перевозивший товары народного потребления на грузовом автомобиле, предложил госслужащему 5 тысяч рублей
Они задержаны, возбуждено уголовное дело
Об этом сообщает пресс-служба оператора
Шестой сезон Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» стартовал несколько дней назад
Накануне днем в районе острова Зеленый их резиновая лодка получила повреждения