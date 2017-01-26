Новая выставка с 27 января начинает работу в краеведческом музее. На ней будут представлены объемные и полноразмерные фигуры древних животных, а также чучела современных зверей и птиц. Выставка в занимательной форме познакомит посетителей с загадками эволюции жизни на Земле: животные размещены по времени обитания, всего более тридцати фигур.
Все экспонаты, от самых больших до самых малых, полностью достоверны и реалистичны. Выставка будет работать в музее до 8 марта.
На службу в ОМОН требуются бойцы и водители.
Также ему предстоит выплатить 300 тысяч рублей компенсации
ДТП произошло сегодня утром в Портпоселке (фото)
До старта соревнований осталось два дня
В документе говорится об охране рубежей и контроле иммиграции
Именно здесь в 2016 году было зафиксировано наибольшее число ДТП
Случаем занялись следователи