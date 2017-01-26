Новая выставка с 27 января начинает работу в краеведческом музее. На ней будут представлены объемные и полноразмерные фигуры древних животных, а также чучела современных зверей и птиц. Выставка в занимательной форме познакомит посетителей с загадками эволюции жизни на Земле: животные размещены по времени обитания, всего более тридцати фигур.

Все экспонаты, от самых больших до самых малых, полностью достоверны и реалистичны. Выставка будет работать в музее до 8 марта.