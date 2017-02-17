Фестиваль авторской песни будет проходить в Самаре в эти выходные и начинается он уже сегодня. В пресс-службе правительства поделились программой музыкального события.

17 февраля в 18.30 в ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека» (пр. Ленина, 14А) состоится творческий вечер Александра Городницкого.

18 февраля в 16.00 в ГБУК «Самарская государственная филармония» (ул.Фрунзе, 141) состоится концерт «Новая волна», в котором примут участие молодые голоса Грушинского фестиваля Александр Щербина, Василий Уриевский, лауреат 43 Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина Павел Пиковский.

18 февраля в 19.00 в ГБУК «Самарская государственная филармония» (ул.Фрунзе, 141) состоится концерт-сборник «Люди идут по свету».

В первом отделении выступит академик, доктор геолого–минералогических наук, поэт, автор песен Александр Городницкий. Во втором отделении выступят все приглашенные почетные гости фестиваля.

В концерт включены песни о путешествиях, о туристических походах, о России.

19 февраля в 16.00 в ГБУК «Самарская государственная филармония» (ул.Фрунзе, 141) состоится концерт авторов – исполнителей Тимура Шаова и Алексея Иващенко, в котором прозвучат новые и самые популярные песни двух авторов–исполнителей.

19 февраля в 19.00 в ГБУК «Самарская государственная филармония» (ул.Фрунзе, 141) состоится гала - концерт Зимнего Грушинского фестиваля авторской песни.

В концерте принимают участие Александр Городницкий, Галина Хомчик, Алексей Иващенко, Василий Уриевский, Тимур Шаов, Александр Щербина, Наталья Кучер, Алексей Зыков, Ольга Чикина, Павел Пиковский, трио Грушинского клуба, Алексей Аполинаров, Юрий Карпов.