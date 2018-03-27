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27 марта 2018
11:48:31

Тольяттинцев приглашает «Велосипедная Кругосветка»

Ее проводит городской клуб «ВелоТольятти». Участникам предстоит проехать 256 км асфальтовых и грунтовых дорог самой большой излучины Волги - Самарской Луке, у подножия Жигулевских гор и по территории национального парка.

Темп и сложность маршрута каждая команда выберет по силам. В этом году велокругосветка будет уже 17-й по счету, она пройдет с 29 апреля по 2 мая.

Маршрут на ЯндексКартах здесь, Маршрут-трек здесь, отчеты о прошлых ТВК здесь.

Если вы новичок и никогда ездили в велопоход - это ваш шанс в большой компании единомышленников вступить в удивительный и захватывающий мир. Организаторы будут рады ответить на все вопросы здесь.

Фото: ВелоТольятти
 




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