Ее проводит городской клуб «ВелоТольятти». Участникам предстоит проехать 256 км асфальтовых и грунтовых дорог самой большой излучины Волги - Самарской Луке, у подножия Жигулевских гор и по территории национального парка.
Темп и сложность маршрута каждая команда выберет по силам. В этом году велокругосветка будет уже 17-й по счету, она пройдет с 29 апреля по 2 мая.
Маршрут на ЯндексКартах здесь, Маршрут-трек здесь, отчеты о прошлых ТВК здесь.
Если вы новичок и никогда ездили в велопоход - это ваш шанс в большой компании единомышленников вступить в удивительный и захватывающий мир. Организаторы будут рады ответить на все вопросы здесь.
Фото: ВелоТольятти
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