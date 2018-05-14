Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию пройдут 19 мая на лыжной базе на ул. Жукова, 49. Сотни спортсменов выйдут на старт, чтобы проверить своё умение ориентироваться на местности и выявить самых быстрых, ловких и сообразительных.

Организаторами соревнований, которые тринадцатый год подряд проходят в нашем городе, выступили министерство спорта Самарской области, управление физической культуры и спорта, региональный ГАУ Центр спортмероприятий и спортивная школа №14 «Жигули». К участию приглашаются все желающие.

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до 17 мая до 18:00 на сайте ORGEO.RU согласно образцу.

В команды набираются:

- Младшие девушки и юноши - МЖ-12 (2006 год рождения и младше);

- Средние девушки и юноши - МЖ-14 (2004-2005 год рождения);

- Старшие девушки и юноши - МЖ-16 (2002-2003 год рождения);

- Юниоры - МЖ-18 (2000-2001 год рождения)

В субботу, 19 мая, с 10.00 до 11.00 в муниципальном лыжном комплексе «Лада-парк» на ул. Жукова, 49, будет производиться выдача ЧИПов и приём перезаявок. Начало соревнований в 11:30.