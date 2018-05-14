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14 мая 2018
07:32:24

Тольяттинцев приглашает «Российский Азимут»

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию пройдут 19 мая на лыжной базе на ул. Жукова, 49. Сотни спортсменов выйдут на старт, чтобы проверить своё умение ориентироваться на местности и выявить самых быстрых, ловких и сообразительных.

Организаторами соревнований, которые тринадцатый год подряд проходят в нашем городе, выступили министерство спорта Самарской области, управление физической культуры и спорта, региональный ГАУ Центр спортмероприятий и спортивная школа №14 «Жигули». К участию приглашаются все желающие.

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до 17 мая до 18:00 на сайте ORGEO.RU согласно образцу.

В команды набираются:

      - Младшие девушки и  юноши     - МЖ-12 (2006 год рождения и младше);

      - Средние девушки и юноши       - МЖ-14 (2004-2005 год рождения);

      - Старшие девушки и юноши      - МЖ-16 (2002-2003 год рождения);

      - Юниоры                                     - МЖ-18 (2000-2001 год рождения)

В субботу, 19 мая, с 10.00 до 11.00 в муниципальном лыжном комплексе «Лада-парк» на ул. Жукова, 49, будет производиться выдача ЧИПов и приём перезаявок. Начало соревнований в 11:30.




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