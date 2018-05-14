Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию пройдут 19 мая на лыжной базе на ул. Жукова, 49. Сотни спортсменов выйдут на старт, чтобы проверить своё умение ориентироваться на местности и выявить самых быстрых, ловких и сообразительных.
Организаторами соревнований, которые тринадцатый год подряд проходят в нашем городе, выступили министерство спорта Самарской области, управление физической культуры и спорта, региональный ГАУ Центр спортмероприятий и спортивная школа №14 «Жигули». К участию приглашаются все желающие.
Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до 17 мая до 18:00 на сайте ORGEO.RU согласно образцу.
В команды набираются:
- Младшие девушки и юноши - МЖ-12 (2006 год рождения и младше);
- Средние девушки и юноши - МЖ-14 (2004-2005 год рождения);
- Старшие девушки и юноши - МЖ-16 (2002-2003 год рождения);
- Юниоры - МЖ-18 (2000-2001 год рождения)
В субботу, 19 мая, с 10.00 до 11.00 в муниципальном лыжном комплексе «Лада-парк» на ул. Жукова, 49, будет производиться выдача ЧИПов и приём перезаявок. Начало соревнований в 11:30.
С 3 по 14 мая сотрудники АВТОВАЗа, включая работников предприятия Lada Ижевск, находились в корпоративных отпусках
Мероприятие состоится и 2 июня на территории лыжной базы ОАО «АВТОВАЗ»
В связи с ремонтом дорожного покрытия на участке с 920 по 922 км федеральной автодороги организовано реверсивное движение
В аккредитованных лабораториях тестирования проходили по десятку параметров качества и безопасности
С 25 мая вводится запрет на все виды охоты
Речь идет о дополнительных списках, связанных с нарушением территориальной целостности Украины
В регионе сейчас царит обширный антициклон