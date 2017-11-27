Отборочный тур II Областного ежегодного конкурса-фестиваля вокального искусства пройдёт в ТГУ 7 декабря. А 9 декабря состоится гала-концерт. Организаторы назвали 5 неоспоримых причин стать зрителем «Поющего универа» в этом году.

1. Интересные участники. Солисты и творческие коллективы. Исполнители от различных организаций и те, кто на самодеятельной и профессиональной основе участвуют в певческих конкурсах. В этом году впервые на сцену «Поющего универа» смогут выйти дети из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.

2. Серьезное жюри. Творческие способности участников в этом году оценят:

Музыковед, кандидат педагогических наук, проректор по воспитательной, внеучебной и социальной работе ТГУ Елена Щёлокова.

Доцент кафедры народного хорового искусства, заместитель декана музыкально-исполнительского факультета Самарского государственного института культуры Наталья Седова.

Заведующая отделением «Музыкальное искусство эстрады» Тольяттинского музыкального колледжа им. Родиона Щедрина, руководитель Образцовой вокальной студии «Мелодия», директор Всероссийского конкурса вокального искусства «Открой свое сердце» Светлана Вовк.

Лауреат международных фестивалей джазового искусства, солистка джаз оркестра филармонии Ольга Денщикова.

3. Разнообразные номинации. На «Поющем универе-2017» можно услышать композиции в жанрах эстрадного, народного и академического вокала, а также бардовские и авторские песни и рэп. Будет музыка и вокал на любой вкус.

4. Ценные призы. Это порадует тех, кто будет болеть за участников. Конкурсанты в случае победы получат дипломы, сертификаты участников, статуэтки, подарки от партнеров.

5. Настроение. «Поющий универ»-2017 гарантирует позитивные эмоции.

Организатор конкурса Татьяна Мальцева: «В этом году «Поющий универ» стоит посетить ещё и потому, что география участников стала шире, интереснее, а следовательно, и сам конкурс приобрел больший масштаб. На конкурс планируют подать заявки участники из других городов. Для участников «Поющий универ» – это возможность не только показать свои способности, но и оценить потенциал других.