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02 февраля 2017
11:51:43

Тольяттинцев приглашает музейный десант в Мадагаскаре

Это уникальное интерактивное событие организует краеведческий музей. Здесь вы сможете:

— познакомиться с предметами быта и обихода XX века;
— принять участие в мастер-классе по изготовлению головных уборов;
— примерить лапти;
— принять участие в силовом соревновании по поднятию чугунных утюгов;
— посетить зону интерактивных современных игрушек;
— сделать множество снимков в музейной фотозоне;
— принять участие в викторинах и конкурсах.

А ещё в Мадагаскаре вас будет встречать командир музейно-десантных войск и все участникам гарантированы подарки.

Дата, время и место проведения: 5 февраля, с 14:00 до 18:00, ТРЦ «Мадагаскар», ул. Л. Яшина, 14.
Вход свободный, все активности бесплатные. Группа Музейный десант в Мадагаскаре Вконтакте.




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