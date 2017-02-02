Это уникальное интерактивное событие организует краеведческий музей. Здесь вы сможете:
— познакомиться с предметами быта и обихода XX века;
— принять участие в мастер-классе по изготовлению головных уборов;
— примерить лапти;
— принять участие в силовом соревновании по поднятию чугунных утюгов;
— посетить зону интерактивных современных игрушек;
— сделать множество снимков в музейной фотозоне;
— принять участие в викторинах и конкурсах.
А ещё в Мадагаскаре вас будет встречать командир музейно-десантных войск и все участникам гарантированы подарки.
Дата, время и место проведения: 5 февраля, с 14:00 до 18:00, ТРЦ «Мадагаскар», ул. Л. Яшина, 14.
Вход свободный, все активности бесплатные. Группа Музейный десант в Мадагаскаре Вконтакте.
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