Она стартует завтра и будет работать по благословению Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия, до 26 ноября.

В выставке примут участие более 130 церковных и светских организаций из России, Украины, Белоруссии, Греции, Черногории. Экспоненты представят уникальные фотоматериалы, рассказывающие об истории храмов и святых обителей, об их современной жизни, православные иконы, церковную утварь, издательства, ювелирные изделия православной тематики, продукцию монастырских и фермерских хозяйств, мёд и лекарственные травы, одежду и изделия из натуральных тканей, народные промыслы.

«Свет веры православной» - это культурно-просветительский проект, предоставляющий возможность познакомиться с православным миром.

Цели и задачи этого проекта направлены на сохранение и развитие духовных ценностей культуры, искусства и нравственности. Выставка позволяет приобщиться к истокам православия.

Посетители смогут расширить представления о «географии» православной жизни - пообщаться со священнослужителями из отдаленных обителей и храмов.

Центральные святыни выставки:

Ковчег с частицами Ризы и Покрова Пресвятой Богородицы

Эта великая христианская святыня является бесценным доказательством земной жизни Пресвятой Девы Марии. Традиционно молитвы верующих направлены на защиту и заступничество Пресвятой Богородицы перед Господом.

Афонская икона Божией Матери «Отрада и Утешение»

Один из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы. С этой иконой связаны многочисленные чудеса, явленные по молитвам перед ней. Верующие молятся об обретении душевного покоя, исцелении недугов. Чудотворный образ – символ спасения, для тех, кто обращается к нему с просьбами.

Выставка сопровождается разнообразной культурно-просветительской программой. Круглые столы, беседы и видеолектории состоятся при непосредственном участии священнослужителей Тольяттинского, Ставропольского и Ташлинского благочиний.

Все дни будет работать стенд «Задайте вопрос священнику». Посетители смогут пообщаться со священнослужителями на интересующие их темы.

В рамках духовно-просветительской программы выставки состоятся:

- концерты - проповеди;

- творческая встреча с известным православным писателем, протоиреем Николаем Агафоновым;

- интересные мастер-классы для детей и взрослых;

- экспозиция Тольяттинского Краеведческого музея - «Несколько страниц из истории Ставрополя-Тольятти»;

- IX конкурс-фестиваль школьных СМИ, организованный Православной классической гимназией.

Церемония официального открытия выставки будет сопровождаться торжественным молебном 21 ноября 2017 г. в 13.00 УСК «Олимп», сцена.

Ждем Вас на выставке с 21 по 26 ноября 2017 г. с 10.00 до 19.00, 26 ноября 2017 г. с 10.00 до 18.00.