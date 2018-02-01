Двух граждан оперативники «вели» с декабря, получив информацию о том, что они могут быть причастны к незаконному обороту наркотических средств.

Их автомобиль Mazda CX -7 был остановлен на 872 км автодороги М-5 «Урал», когда эти двое возвращались из г.Санкт-Петербурга. При досмотре машины в салоне правоохранители обнаружили и изъяли 2 килограмма наркотического средства гашиш.

По данному факту возбуждено уголовное дело.