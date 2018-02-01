Двух граждан оперативники «вели» с декабря, получив информацию о том, что они могут быть причастны к незаконному обороту наркотических средств.
Их автомобиль Mazda CX -7 был остановлен на 872 км автодороги М-5 «Урал», когда эти двое возвращались из г.Санкт-Петербурга. При досмотре машины в салоне правоохранители обнаружили и изъяли 2 килограмма наркотического средства гашиш.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Авария произошла накануне вечером
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