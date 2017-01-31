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31 января 2017
13:37:58

Тольяттинцев, подхвативших грипп, все больше

О том, что эпидемия продолжает разрастаться, сообщили в местном Роспотребнадзоре.  За неделю с 23 по 29 января в городе зарегистрировано 4853 случая ОРВИ и гриппа, это на почти на 21,5% больше, чем неделей ранее. Кроме того, на 16,5% выросло число тех, кому понадобилась госпитализация.

В больницах оказались 122 человека, в том числе, 96 детей до 14 лет. Частично закрыты 4 школы и 5 детских садов. Все чаще заболевшие горожане вынуждены вызывать скорую медпомощь. Как отметили в Роспотребнадзоре, летальных исходов от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано.




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