О том, что эпидемия продолжает разрастаться, сообщили в местном Роспотребнадзоре. За неделю с 23 по 29 января в городе зарегистрировано 4853 случая ОРВИ и гриппа, это на почти на 21,5% больше, чем неделей ранее. Кроме того, на 16,5% выросло число тех, кому понадобилась госпитализация.
В больницах оказались 122 человека, в том числе, 96 детей до 14 лет. Частично закрыты 4 школы и 5 детских садов. Все чаще заболевшие горожане вынуждены вызывать скорую медпомощь. Как отметили в Роспотребнадзоре, летальных исходов от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано.
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