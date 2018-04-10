Здесь можно уточнить информацию по начислениям за коммунальные услуги в жилых помещениях. Центры открыты в каждом районе города, рассказали в администрации.
Автозаводский район: Новый проезд, 2, кабинет 313. Прием ведется по средам с 13:30 до 16:30. Записаться на прием можно по телефонам: 54-39-35, 54-39-12, 54-36-80.
Центральный район: бульвар Ленина, 15, кабинет 46. Прием ведется Алексей Говоров, заведующий сектором ЖКХ и перепланировок по вторникам с 13:00 до 17:00. Телефон для записи на прием: 54-33-19
Комсомольский район: улица Шевцовой, 6, кабинет 26. Прием ведется по вторникам с 13:30 до 17:00 главным специалистом сектора Владимиром Никитиным. Телефон для записи: 54-30-45.
Кстати, накануне в Центральном районе начала работать рабочая группа, в которую входят представители ресурсоснабжающей компании «ТПлюс», старшие по домам, управляющие микрорайонами, ГЖИ и иных государственных надзорных органов. Рабочая группа проверит правильность сделанных начислений по каждому дому, которые обсуживает УК №3.
"Если у жителей других районов по другим управляющим компаниям будут возникать аналогичные вопросы по доначислениям, можно обратиться в районную администрацию, где составляются графики проверки. Кроме того, с сегодняшнего дня консультационные пункты по проверке начислений будут работать ежедневно до тех пор, пока всем нуждающимся не дадим разъяснений", – сообщил первый заместитель главы города Ладыка.
Он напомнил, что на прошлой неделе поступило большое количество обращений от жителей, получивших квитанции на перерасчет тепловой энергии за 2017 год. В связи с этим по поручению главы города было проведено экстренное совещание. Теперь правильность доначислений проверяют. Если выяснится, что корректировка проведена без нарушений, жителям придется заплатить по счетам.
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