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20 февраля 2017
10:53:19

Тольяттинцев начинают готовить к мундиалю

Точнее тех, кто захочет на период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году поработать экскурсоводом.

Как сообщили в мэрии, с завтрашнего дня, 21 февраля, в городе начинаются курсы дополнительного профессионального образования по подготовке экскурсоводов и гидов-переводчиков.  Они будут проходить на базе Современной  Гуманитарной бизнес Академии на бульваре Туполева, 17 А,  офис 306.

Запланированы по 3 занятия в неделю с 18.30  до 21.20 – это 4 академических часа. Продолжительность 6 недель, стоимость 8500 р. Контрактная информация  (8482) 26-70-23, 95-05-20; 8 902 3376036.




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