Точнее тех, кто захочет на период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году поработать экскурсоводом.
Как сообщили в мэрии, с завтрашнего дня, 21 февраля, в городе начинаются курсы дополнительного профессионального образования по подготовке экскурсоводов и гидов-переводчиков. Они будут проходить на базе Современной Гуманитарной бизнес Академии на бульваре Туполева, 17 А, офис 306.
Запланированы по 3 занятия в неделю с 18.30 до 21.20 – это 4 академических часа. Продолжительность 6 недель, стоимость 8500 р. Контрактная информация (8482) 26-70-23, 95-05-20; 8 902 3376036.
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