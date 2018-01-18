Об этом говорят синоптики областного Гидрометцентра. По их прогнозам, сегодня ночью на территории губернии столбики термометров могут опуститься до 15 градусов мороза, а при прояснениях покажут и все 19.

Такой температурный фон ниже климатической нормы, но продержится он недолго. Крепко морозной будет еще только следующая ночь - с пятницы на субботу, затем снова потеплеет. В воскресенье уже от 5 до 8 градусов ниже нулевой отметки.

Что касается самих крещенский купаний, то как уже сообщала наша радиостанция, для этого подготовлен только один открытый водоем – озеро в парковом комплексе им.Сахарова. На Волге лед слишком ненадежный, поэтому сегодня силами МЧС и полиции по всему берегу будет вестись усиленное патрулирование на предмет выявления незаконных иорданей.

Это делается, прежде всего, для безопасности граждан. В 9 вечера все возможные подъезды к пляжам перекроют экипажи ГИБДД, которые будут нести дежурство до 2 часов завтрашнего дня.