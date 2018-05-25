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25 мая 2018
10:16:07

Тольяттинцев и гостей города приглашает «Рыба моя ТЛТ»

Это Международный гастрономический фестиваль, который пройдет в День Города. Гостей ждет праздничный пикник на открытой площадке с акцентом на местную кухню и традиции. Уха на открытом огне и рыбные пироги никого не оставят равнодушными, уверены в горадминистрации.

Также в программе праздника интерактивные творческие площадки, концерт, ярмарка продуктов и сувениров от местных производителей. Фестиваль «Рыба моя ТЛТ» состоится 2 июня 2018 года с 11.00 до 18.00 в сквере МЦ «Спутник» в Комсомольском районе. Вход свободный.

Более подробная информация о событии на сайте.

Фото: www.myfishfest.ru




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