В ТГУ создадут Академию каллиграфии. На днях наш опорный вуз посетила делегация Университета из китайского города Шаосин, с которой было подписано соглашение.

Три года назад во время первого визита представителей Китая, стороны договорились о создании в ТГУ Школы китайской культуры и каллиграфии. За это время в рамках четырёх образовательных блоков искусству китайского письма обучились 65 человек, причем, 10 из них не имеют никого отношения к тольяттинскому вузу.

Занятия проводили семь студентов Шаосинского университета, обучавшиеся на тот момент в ТГУ по программе обмена. Новые академия каллиграфии «Ланьтин» примет слушателей в октябре этого года.