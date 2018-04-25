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25 апреля 2018
12:35:04

Тольяттинцев будут учить древнему искусству китайского письма

В ТГУ создадут Академию каллиграфии. На днях наш опорный вуз посетила делегация Университета из китайского города Шаосин, с которой было подписано соглашение.  

Три года назад во время первого визита представителей Китая, стороны договорились о создании в ТГУ Школы китайской культуры и каллиграфии. За это время в рамках четырёх образовательных блоков искусству китайского письма обучились 65 человек, причем, 10 из них не имеют никого отношения к тольяттинскому вузу.

Занятия проводили семь студентов Шаосинского университета, обучавшиеся на тот момент в ТГУ по программе обмена. Новые академия каллиграфии «Ланьтин» примет слушателей в октябре этого года.




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