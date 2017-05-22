На городских магистралях продолжаются работы по ремонту дорог. В связи с этим на отдельных участках будет перекрыто движение.

С 22 мая по 8 июня будет круглосуточно закрыт участок улицы Карла Маркса от Горького до Комсомольской. С 24 по 31 мая ремонт пройдет от улицы Горького до улицы Чапаева. С 9 по 25 июня работы продолжатся на участке от улицы Комсомольской до Молодежного бульвара. На период ремонта изменяются схемы автобусных маршрутов.

С 22 мая по 8 июня и с 9 по 25 июня движение автобусов №73, 91, 93к, 96, 108 будет осуществляться от улицы Гагарина по улицам Ленина, Горького, Карла Маркса и далее по существующим схемам в прямом и обратном направлениях со всеми имеющимися остановками. Автобусы №22 будут двигаться по улицам Гагарина, Ленина и Мичурина и далее по обычному маршруту. Автобусы №142 проедут по улице Горького, улице Ленина, Молодежному бульвару и улице Карла Маркса и далее по прежней схеме.

В период с 24 по 31 мая движение автобусов №73 в направлении Автозаводского района будет осуществляться по улицам Гагарина, Ленина, Горького, Карла Маркса и далее по существующей схеме со всеми имеющимися остановками; в обратном направлении – от Автозаводского шоссе по бульвару 50 лет Октября, улицам Ленина, Гагарина, Карла Маркса и далее по обычному маршруту. Движение автобусов №91, 93к, 96, 108 в направлении Автозаводского района будет осуществляться по улицам Гагарина, Ленина, Горького, Карла Маркса и далее по прежней схеме; в обратном направлении – от Автозаводского шоссе по улицам Лесная, Горького, Ленина, Гагарина, Карла Маркса и далее по существующим схемам со всеми имеющимися остановками.

Автобусы №22 в направлении Автозаводского района будут двигаться по улицам Гагарина, Ленина, Мичурина и далее по существующей схеме; в обратном направлении – от улицы Мичурина по улицам Ленина, Гагарина, Карла Маркса и далее по прежнему маршруту. Движение автобусов №142 будет осуществляться от улицы Новозаводской по улицам Горького, Ленина, Молодежному бульвару, улице Карла Маркса и далее по существующей схеме со всеми имеющимися остановками. Движение автобусов №211 в направлении ТРЦ "Парк Хаус" будут следовать по существующей схеме, в обратном направлении от Автозаводского шоссе по бульвару 50 лет Октября, улицам Ленина, Победы и далее по обычному маршруту.