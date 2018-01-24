ГИБДД собирается рассмотреть предложение ввести повторное тестирование на знание ПДД. Это инициатива Союза автошкол, – пишут Известия. В сообществе автолюбителей уже выступают против нововведения и заверяют, что необходимости в пересдаче экзамена нет.

Сейчас водители получают права сроком на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки.