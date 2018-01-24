ГИБДД собирается рассмотреть предложение ввести повторное тестирование на знание ПДД. Это инициатива Союза автошкол, – пишут Известия. В сообществе автолюбителей уже выступают против нововведения и заверяют, что необходимости в пересдаче экзамена нет.
Сейчас водители получают права сроком на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки.
По замыслу учений, вооруженные преступники захватили заложников ...
Авария произошла накануне на Автозаводском шоссе
Глава города Сергей Анташев поручил департаменту городского хозяйства и правовому департаменту разобраться с этим вопросом
Крупнейшие банки завершат процесс переоборудования терминалов процесс уже в январе–феврале
Записаться на прием можно в администрации Тольятти
Он стартует сегодня в Ижевске
В 2016 году оперативники региона задержали восьмерых подозреваемых