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24 января 2018
11:36:16

Тольяттинцам, возможно, придется снова сдавать экзамен при замене водительских прав

ГИБДД собирается рассмотреть предложение ввести повторное тестирование на знание ПДД. Это инициатива Союза автошкол, – пишут Известия. В сообществе автолюбителей уже выступают против нововведения и заверяют, что необходимости в пересдаче экзамена нет.

Сейчас водители получают права сроком на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки.




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