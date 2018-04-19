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19 апреля 2018
11:29:47

Тольяттинцам стало слишком жарко в квартирах

 Как сообщают энергетики, к ним начали поступать заявки о досрочном прекращении подачи тепла не только от организаций, но и от отдельных многоквартирных домов. По состоянию на 19 апреля, среднесуточная температура воздуха в Самарской области уже превысила +8 градусов, что является достаточным основанием для завершения отопительного сезона. Тем не менее, отключать подачу тепла энергетики могут только после выхода соответствующих постановлений муниципальных властей. На данный момент такое постановление подписано лишь в городе Сызрань.

По вопросам досрочного отключения отопления в многоквартирных домах собственникам помещений необходимо обратиться в организацию, занимающуюся обслуживанием дома (УК, ТСЖ, ЖСК) для принятия ею необходимых мер — оформления заявки в теплоснабжающую организацию. В случае понижения температуры воздуха, подача теплоресурсов будет возобновлена в прежнем режиме после получения соответствующего обращения от управляющей организации.




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