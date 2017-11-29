Вполовину подешевели места в плацкартных вагонах и верхние полки купе. Акция стартовала накануне и продлится по 4 декабря. При этом стоимость проезда для детей будет еще ниже с учетом предоставляемых льгот, отметили в пресс-службе «РЖД». Акция приурочена к всероссийскому Дню пассажира, который отмечается 3 декабря.

В ней участвуют практически все поезда внутригосударственного сообщения отправлением с 28 ноября по 27 декабря. Продажа билетов по специальным ценам уже открыта. Оформить проездной документ на любое направление пассажиры могут в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

В компании добавили, что количество билетов по акции ограничено. О других акциях здесь и на сайте "РЖД".