Представители Уполномоченного по правам человека в Самарской области готовы поговорить с гражданами о проблемах в здравоохранении, ответить на вопросы, а при наличии оснований принять меры. сигналы. В ближайший четверг, 16 февраля, такие приемы пройдут во всем населенных пунктах губернии, в том числе и в Тольятти.

Причем, в Автограде специалисты будут встречаться с жителями в трех точках одновременно. Вас ждут к 10 утра в городской клинической больнице № 2 им.В.В.Баныкина», в горбольнице №4 и в поликлинике №1. Прием будет проходить без предварительной записи в порядке живой очереди.