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25 января 2018
07:11:02

Тольяттинцам снова предлагают подешевевшие билеты на поезд

Как сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, акция приурочена к всероссийскому Дню защитника Отечества. В ней участвуют все поезда внутригосударственного сообщения отправлением с 22 по 25 февраля 2018 года. При покупке билетов в период с 25 по 28 января пассажирам будет предоставляться 50%-ная скидка на верхние места (со 2 по 54 место, только четные) и нижние полки (с 33 по 37 место, только четные) в плацкартных вагонах. При этом стоимость проезда для детей будет еще ниже с учетом предоставляемых льгот.

Продажа билетов по специальным ценам уже открыта. Оформить проездной документ на любое направление пассажиры могут в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Просим обратить внимание, что количество билетов по акции ограничено.

Скидка применяется к стоимости проезда и не распространяется на дополнительные услуги, в том числе покупку постельного белья. Скидки при оформлении проездных документов не суммируются, пассажир вправе выбрать наиболее выгодный для него специальный тариф.

Получить подробную информацию о скидках, узнать расписание движения поездов дальнего следования можно на официальном сайте ОАО «РЖД», а также по телефону Единого справочного информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» – 8-800-775-00-00.




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