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20 апреля 2018
13:53:02

Тольяттинцам сейчас лучше воздержаться от поездок на полуостров Копылово

Он находится под угрозой подтопления, сообщает руководитель центра гражданской защиты Андрей Дербенев. Отметка нижнего бьефа сегодня в полдень составила 34 метра 60 см. Дачников  просят пока не посещать свои участки. Вода уже пришла, это видно на фото.

Фото: Андрей Дербенев

При увеличении уровня воды на подъездных путях и дорогах полуострова будут выставлены экипажи спасателей и сотрудников ГАИ для недопущения проезда транспорта в зону подтопления.




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