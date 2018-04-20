Он находится под угрозой подтопления, сообщает руководитель центра гражданской защиты Андрей Дербенев. Отметка нижнего бьефа сегодня в полдень составила 34 метра 60 см. Дачников просят пока не посещать свои участки. Вода уже пришла, это видно на фото.
Фото: Андрей Дербенев
При увеличении уровня воды на подъездных путях и дорогах полуострова будут выставлены экипажи спасателей и сотрудников ГАИ для недопущения проезда транспорта в зону подтопления.
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