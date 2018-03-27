слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
27 марта 2018
07:20:52

Тольяттинцам сейчас лучше не ходить рядом с домами

С приходом весны и перепадом температур на крышах образуются большие наледи, местами сходит снег. В соответствии с жилищным кодексом обязанность по предотвращению произвольного схода снежных масс и наледи с кровель и козырьков балконов многоквартирных домов лежит на управляющих компаниях.

В целях обеспечения безопасности жизни людей администрация Тольятти регулярно направляет их руководству письма с просьбой активизировать проведение работ и снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Жители многоквартирных домов также могут обращаться в диспетчерские службы управляющих компаний и сообщать о больших скоплениях сосулек и снега на крышах.

Тольяттинцам рекомендуется соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий. При выходе из зданий обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и «сосулек» на крышах, обходить места возможного их обрушения. Не пересекать ленточные и иные ограждения около фасадов зданий. Особое внимание следует уделить безопасности детей, провести с ними разъяснительную работу.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега. Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной.

В ночь на вторник погожий антициклон продолжит удерживать в Среднем Поволжье малооблачную, сухую и умеренно холодную погоду с температурным фоном соответствующим своей климатической норме. А вот днем скажется влияние атмосферного фронта с запада, откуда потянутся более плотные поля облачности, кое-где осыпающейся небольшим снегом.




Последние новости Тольятти

27 марта
12:58
На стадионе «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры

214 высококачественных акустических систем McCauley объединены в 34 кластера

27 марта
12:54
Свыше 800 нарушений ПДД помогли выявить тольяттинской полиции активисты «Ночного патруля»

Добровольная служба была создана в марте 2015 года

27 марта
11:48
Тольяттинцев приглашает «Велосипедная Кругосветка»

Участникам предстоит проехать 256 км асфальтовых и грунтовых дорог

27 марта
11:41
Два подростка получили электротравмы на станции Сызрань

Их ударило током, когда они взобрались на грузовой вагон

27 марта
11:30
Инспекторы ГИБДД провели в Тольятти рейд на пешеходных переходах

По его итогам два водителя были привлечены к административной ответственности

27 марта
10:58
Врачу стоматологической больницы Самары, где погиб ребенок, предъявлено обвинение

Перед судом предстанет анестезиолог-реаниматолог

27 марта
10:42
Тольяттинец стал призером «Весенней капели» в Казани

В столице Татарстана проходит Всероссийский турнир по фехтованию.


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+