С приходом весны и перепадом температур на крышах образуются большие наледи, местами сходит снег. В соответствии с жилищным кодексом обязанность по предотвращению произвольного схода снежных масс и наледи с кровель и козырьков балконов многоквартирных домов лежит на управляющих компаниях.

В целях обеспечения безопасности жизни людей администрация Тольятти регулярно направляет их руководству письма с просьбой активизировать проведение работ и снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Жители многоквартирных домов также могут обращаться в диспетчерские службы управляющих компаний и сообщать о больших скоплениях сосулек и снега на крышах.

Тольяттинцам рекомендуется соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам зданий. При выходе из зданий обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и «сосулек» на крышах, обходить места возможного их обрушения. Не пересекать ленточные и иные ограждения около фасадов зданий. Особое внимание следует уделить безопасности детей, провести с ними разъяснительную работу.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега. Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной.

В ночь на вторник погожий антициклон продолжит удерживать в Среднем Поволжье малооблачную, сухую и умеренно холодную погоду с температурным фоном соответствующим своей климатической норме. А вот днем скажется влияние атмосферного фронта с запада, откуда потянутся более плотные поля облачности, кое-где осыпающейся небольшим снегом.