По сообщению местного Управления Роспотребнадзора в результате исследований, проведенных на Куйбышевском водохранилище, было выявлено несоответствие качества воды требованиям СанПиН в районе Западного пляжа Автозаводского района. Жителям города рекомендуется воздержаться от купания на данной территории.

Напомним, Восточный пляж в этом году закрыт из-за угрозы нового обвала.