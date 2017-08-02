По сообщению местного Управления Роспотребнадзора в результате исследований, проведенных на Куйбышевском водохранилище, было выявлено несоответствие качества воды требованиям СанПиН в районе Западного пляжа Автозаводского района. Жителям города рекомендуется воздержаться от купания на данной территории.
Напомним, Восточный пляж в этом году закрыт из-за угрозы нового обвала.
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