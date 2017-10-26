Депутаты Губернской Думы одобрили законопроект, согласно которому некоторые дополнительные региональные ограничения на продажу алкоголя отменяются. Напомним, что несколько раз в году магазинные прилавки с горячительными напитками опечатывались, и употребить можно было только в кафе или ресторане.
Так оно и будет в дальнейшем в День знаний 1 сентября и в День защиты Детей 1 июня. Зато «сухой закон» в регионе больше не будет действовать 25 января в День российского студенчества, 27 июня в День молодежи и 17 ноября в Международный день студентов. З
апрет сняли с целью стимулирования легального розничного оборота алкоголя и установления действующих механизмов воздействия на нелегальную торговлю спиртным. Кроме того, депутаты разрешили покупать спиртное с 8 утра до 11 вечера, а не с 10 до 22, как это было раньше. Законопроект поддержан большинством голосов и рекомендован Думе к принятию.
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