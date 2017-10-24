слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
24 октября 2017
08:25:10

Тольяттинцам расскажут все об инсульте

В четверг, 26 октября, в городе пройдет «День здоровья», который организует местное отделение «Самарского областного центра медицинской профилактики». Акция, которая начнется в 10 утра по адресу  проспект Степана Разина, 8, пройдет под девизом «Скажи инсульту нет — протяни руку здоровью!».

По данным ВОЗ, ежегодно свыше 6,5 миллионов человек в год во всем мире умирают от инсульта. Это второй показатель смертности после ишемической болезни сердца. Еще совсем недавно инсульт встречался, в основном, у пациентов старше 55 лет, однако в настоящее время около трети случаев приходится на людей, которым всего 30-40.

Инсульт - это состояние, при котором в результате прекращения поступления крови в головной мозг из-за закупорки артерии или излития крови через разрыв стенки сосуда происходит повреждение или гибель нервных клеток. Это быстро развивающееся нарушение мозгового кровообращения с одновременным повреждением ткани мозга и расстройством его функций.  В России смертность от инсульта — одна из самых высоких в мире.

В программе Дня здоровья:

  • Презентация  о тревожных признаках инсульта, первой помощи, как защитить себя от риска перенести инсульт.
  • Школы здоровья.
  • Консультации специалистами: неврологом, врачом терапевтом,  врачом по медицинской профилактике.
  • Мастер класс (с демонстрацией приборов)  по правилам измерения артериального давления
  • Видеодемонстрации о профилактике инсульта.
  • Скрининг диагностика: измерение сахара и холестерина в крови, измерение АД, обследование на Кардиовизоре.



Последние новости Тольятти

24 октября
13:51
Двое детей и взрослый получили травмы в Тольятти

У малышей сотрясение мозга

24 октября
12:50
Дорожную инфраструктуру Тольятти приводят в соответствие с ГОСТами

Эта работа ведется уже не первый год

24 октября
12:34
Самарский диализный центр примет первых пациентов уже в ноябре

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства

24 октября
11:14
В Тольятти сгорела станция техобслуживания

Пожар вспыхнул минувшей ночью на железнодорожном переезде в районе ул. Коммунистической

24 октября
10:31
Стали известны подробности выхода на российский рынок двух наиболее ожидаемых новинок АВТОВАЗа

Некоторые дилерские центры в конце следующей недели проведут День LADA

24 октября
10:24
В Самарской области стартовал проект «Равные возможности детям»

Реализацией займутся активисты ОНФ

24 октября
9:50
В администрации Тольятти подводят промежуточные итоги ремонта дорог

Работы по самому крупному контракту на сумму 843 млн рублей вступили в завершающую стадию


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+