В четверг, 26 октября, в городе пройдет «День здоровья», который организует местное отделение «Самарского областного центра медицинской профилактики». Акция, которая начнется в 10 утра по адресу проспект Степана Разина, 8, пройдет под девизом «Скажи инсульту нет — протяни руку здоровью!».
По данным ВОЗ, ежегодно свыше 6,5 миллионов человек в год во всем мире умирают от инсульта. Это второй показатель смертности после ишемической болезни сердца. Еще совсем недавно инсульт встречался, в основном, у пациентов старше 55 лет, однако в настоящее время около трети случаев приходится на людей, которым всего 30-40.
Инсульт - это состояние, при котором в результате прекращения поступления крови в головной мозг из-за закупорки артерии или излития крови через разрыв стенки сосуда происходит повреждение или гибель нервных клеток. Это быстро развивающееся нарушение мозгового кровообращения с одновременным повреждением ткани мозга и расстройством его функций. В России смертность от инсульта — одна из самых высоких в мире.
В программе Дня здоровья:
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