В средних широтах страны она взяла небольшую паузу. Сегодня погожий антициклон продолжит удерживать в регионе малооблачную, сухую и умеренно холодную погоду с температурным фоном, соответствующим своей климатической норме.

А вот днем скажется влияние атмосферного фронта с запада, откуда потянутся более плотные поля облачности. Атмосферное давление понизится, пройдут осадки в виде мокрого снега и даже дождя. В четверг они прекратятся и снова похолодает.

Минимальная температура воздуха в ночные часы местами будет достигать десятиградусной отметки ниже нуля, а среднесуточные значения на 5-7 градусов отклонятся от климатической нормы.