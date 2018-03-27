В средних широтах страны она взяла небольшую паузу. Сегодня погожий антициклон продолжит удерживать в регионе малооблачную, сухую и умеренно холодную погоду с температурным фоном, соответствующим своей климатической норме.
А вот днем скажется влияние атмосферного фронта с запада, откуда потянутся более плотные поля облачности. Атмосферное давление понизится, пройдут осадки в виде мокрого снега и даже дождя. В четверг они прекратятся и снова похолодает.
Минимальная температура воздуха в ночные часы местами будет достигать десятиградусной отметки ниже нуля, а среднесуточные значения на 5-7 градусов отклонятся от климатической нормы.
214 высококачественных акустических систем McCauley объединены в 34 кластера
Добровольная служба была создана в марте 2015 года
Участникам предстоит проехать 256 км асфальтовых и грунтовых дорог
Их ударило током, когда они взобрались на грузовой вагон
По его итогам два водителя были привлечены к административной ответственности
Перед судом предстанет анестезиолог-реаниматолог
В столице Татарстана проходит Всероссийский турнир по фехтованию.