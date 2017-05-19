Но для этого придется ехать в Самару.

Сегодня Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями проведет выездную акцию. Мобильная лаборатория для экспресс-тестирования развернется в стенах ТРЦ «Мега» с 15.00 до 17.00.

Все желающие смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Результат можно будет узнать в течение 20 минут. Сообщается, что акция приурочена ко Дню памяти умерших от СПИДА.

В местном Роспотребнадзоре добавили, что в Самарской области ежегодно регистрируется более 3 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Самые высокие уровни ВИЧ-инфицированности населения - в Тольятти, Жигулёвске, Октябрьске, Чапаевске и Новокуйбышевске.

По состоянию на начало года в Тольятти зарегистрировано 21 627 лиц, в крови которых выявлены антитела к ВИЧ.