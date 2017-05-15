Но для этого придется ехать в Самару.
19 мая Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями проведет выездную акцию. Мобильная лаборатория для экспресс-тестирования развернется в стенах ТРЦ «Мега» с 15.00 до 17.00.
Все желающие смогут в этот день пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Результат можно будет узнать в течение 20 минут.
Сообщается, что акция приурочена ко Дню памяти умерших от СПИДА.
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