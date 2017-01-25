Он осуществляется на маршруте «Тольятти – Сызрань – Пенза». Ежедневно с ж/д вокзала Тольятти отправляется автобус до Сызрани. Там на станции производится пересадка на поезд № 109 сообщением Самара-Пенза. Рейсы автобусов состыкованы по времени отправления с дневными скорыми поездами. Посадка пассажиров на автобус, как и в поезд, производится по предъявлению единого проездного билета. Время в пути 5 часов 38 мин. Стоимость проезда – от 885 руб.