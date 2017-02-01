Получить землю может любой житель России с 1 февраля. Все необходимые процедуры можно оформить с помощью федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ» или же в любом офисе МФЦ.
За месяц до начала раздачи земельных участников, число претендующих на них значительно выросло. Вместо 200-300 заявок в день поступает уже около 700, отмечает НСН. Но получить гектар хотят, в основном, жители региона. Губернатор Вячеслав Шпорт сообщил, что пока из других российских областей поступила только одна заявка - из Якутии.
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