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21 ноября 2017
07:43:49

Тольяттинцам предлагают выгодные билеты на поезд

В рамках акции «Новогодняя ночь» в последний день года подешевеет плацкарт. Как сообщили в «РЖД», билеты в плацкартные вагоны на 31 декабря можно будет оформить со скидкой 50%, причем на любые места независимо от их расположения. Акция «Новогодняя ночь» стартует сегодня и продлится до Нового года.

А 17 числа стартовала еще одна выгодная акция – «Путешествуй в Новый год». При покупке билетов в поезда формирования АО "ФПК" на верхние места купейных вагонов также действует 50-процентная скидка. Никогда ещё праздничные путешествия не были такими выгодными, заявили в пресс-службе компании, на сайте которой вы найдете все подробности.




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