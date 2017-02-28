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28 февраля 2017
08:44:33

Тольяттинцам предлагают выбрать главную улицу Автограда

Об этом информирует мэрия. На заседании проектного комитета по основному направлению стратегического развития РФ «Моногорода» было принято решение об определении основной улицы в каждом моногороде. Для этого на общероссийском сайте моногорода.рф запущен новый раздел «Голосование».

Платформа моногорода.рф уже зарекомендовала себя в качестве эффективного инструмента по сбору общественного мнения жителей моногородов - сегодня в разделе «Идеи» собрано более 5000 предложений по благоустройству. Более 10% опрошенных выдвигает идеи по улучшению центральных городских пространств: улиц, площадей и бульваров.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов подчеркнул: «Мы сейчас определяем улицы, на которых нужно провести благоустройство. Мы хотим, чтобы не губернатор или мэр, а горожане сами нам подтвердили, что это главная улица. Только тогда мы её включим в программу. Мы хотим, чтобы разные слои населения - пенсионеры, молодежь - через публичное обсуждение сказали бы нам, какой облик этой главной улицы они хотят видеть в своём городе».

Определение центральных улиц в моногородах продлится до 15 марта 2017 года, отметили в горадминистрации Тольятти. Затем полученные данные будут проанализированы и переданы Федеральному Правительству, региональным и муниципальным властям. В дальнейшем приоритетной программой «Комплексное развитие моногородов» предусмотрено проведение благоустройства основной (центральной) улицы в каждом российском моногороде.


Как принять участие в опросе
1. Зайти на сайт моногорода.рф в новый раздел Голосование:
моногорода.рф/votes/new
2. Выбрать свой город.
3. Указать главную улицу.
4. По желанию: предложить идею по ее благоустройству.
5. Отправить свое мнение.




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