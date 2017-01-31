Турецкая авиакомпания Atlasglobal начала продажу билетов на регулярные прямые рейсы. Первый вылет запланирован на 10 марта 2017 года.

До конца осенне-зимней навигации вылеты в Самару будут осуществляться два раза в неделю - во вторник и пятницу в 22.45, вылеты из Самары - по средам и субботам, в 7.00 местного времени. С началом весенне-летней навигации частота полетов увеличится. Так с 26 марта рейс Стамбул-Самара будет осуществляться каждую среду, пятницу и воскресенье в 22.10. В обратном направлении можно будет улететь каждый понедельник, четверг и субботу в 4.55. Перевозка пассажиров запланирована на воздушных судах Аirbus 321. Подробную информацию о стоимости билетов и условиях перевозки уточняйте в авиакомпании https://www.atlasglb.com/en

Авиакомпания Atlasjet Airlines основана 14 марта 2001 года в Турции, первый рейс состоялся 1 июня 2001 г. С 2015 года после ребрендинга носит имя Atlasglobal. Маршрутная сеть авиакомпании включает как рейсы внутри страны, так и в города Северного Кипра, Европы, Азии и Ближнего Востока. Парк Atlasglobal состоит из 27 воздушных судов: 1 Аirbus 319, 9 Аirbus 320 и 17 Аirbus321.

«В настоящее время наблюдается повышенная активность турецких авиакомпаний в направлении России. По направлению Самара-Стамбул слоты были запрошены и подтверждены четырем турецким авиакомпаниям, одна из них уже отрыла продажи билетов. Примерно такая же картина на направлении Самара-Анталья», - пояснил директор по развитию авиационного бизнеса АО УК «Аэропорты Регионов» Сергей Доценко.