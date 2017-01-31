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31 января 2017
12:10:30

Тольяттинцам предлагают улететь в Стамбул из Курумоча

Турецкая авиакомпания Atlasglobal начала продажу билетов на регулярные прямые рейсы. Первый вылет запланирован на 10 марта 2017 года.

До конца осенне-зимней навигации вылеты  в Самару  будут осуществляться два раза в неделю -  во вторник и пятницу  в 22.45, вылеты из Самары  - по средам и субботам, в 7.00 местного времени. С началом весенне-летней навигации частота полетов увеличится. Так с 26 марта   рейс Стамбул-Самара будет осуществляться каждую среду, пятницу и воскресенье в 22.10. В обратном направлении можно будет улететь  каждый понедельник, четверг и субботу в 4.55. Перевозка пассажиров запланирована на воздушных судах Аirbus 321. Подробную информацию о стоимости билетов и условиях перевозки уточняйте в авиакомпании https://www.atlasglb.com/en

Авиакомпания Atlasjet Airlines  основана 14 марта 2001 года в Турции, первый рейс состоялся  1 июня 2001 г. С 2015 года после ребрендинга носит имя  Atlasglobal. Маршрутная сеть авиакомпании включает как рейсы внутри страны, так и в города Северного Кипра, Европы, Азии и Ближнего Востока. Парк Atlasglobal состоит из 27 воздушных судов: 1 Аirbus 319, 9 Аirbus 320 и 17 Аirbus321.

«В настоящее время наблюдается  повышенная активность турецких авиакомпаний в направлении России. По направлению Самара-Стамбул слоты были запрошены и подтверждены четырем турецким авиакомпаниям, одна из них уже отрыла продажи билетов. Примерно такая же картина на направлении Самара-Анталья»,  - пояснил директор по развитию авиационного бизнеса АО УК «Аэропорты Регионов» Сергей Доценко.




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